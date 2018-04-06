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Yangın çıkan hastanede kaplama malzemeleri düştü; çevredekiler tehlike atlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 14:35 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'DA bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından boşaltılan binadaki incelemeler devam ediyor.

İhsan YALÇIN - Harun UYANIK / İstanbul,(DHA) GAZİOSMANPAŞA'DA bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından boşaltılan binadaki incelemeler devam ediyor. İncelemeler sürerken rüzgarın da etkisiyle dış cephe kaplama malzemeleri bir bir düşmeye başladı. Düşen 2 parça nedeniyle çevredekiler tehlike atlattı. DÜŞEN PARÇA SOĞUTMA ÜNİTESİNE ZARAR VERDİ Bir parça hastane bahçesindeki soğutma ünitesinin üzerine düştü. Soğutma ünitesinden çevreye gaz yayılmaya başladı. Hastane çevresindeki güvenlik şeridi genişletildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşme tehlikesi olan parçaları topladı.

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