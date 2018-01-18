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Yangın çıktı, yaşlı adam 3'üncü katın balkonundan atladı

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 19:12 | Son Güncelleme 23 dakika önce

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde bir binanın 3'üncü katında çıkan yangın sırasında balkondan atlayan evsahibi Halis Naziksoy (83), yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi'nde, Halis Naziksoy'un yalnız yaşadığı evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Paniğe kapılan Naziksoy, 3'üncü kattaki evinin balkonunda atladı. Aklı dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Halis Naziksoy'un vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Halis Naziksoy ise ambulansla önce Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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