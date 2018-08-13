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Yangın eğitimi verilirken, yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 12:06 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, firma çalışanlarına yangınla ilgili eğitim verilen otelin restoranının bacası, henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu.

Yangın eğitimi verilirken, yangın çıktı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, firma çalışanlarına yangınla ilgili eğitim verilen otelin restoranının bacası, henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu. Otel boşaltılırken, alevler, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, sabah saatlerinde, Körfez Kuzey Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'ndeki otelde çıktı. Toplantı salonunda, 23 firma çalışanına Makine Mühendisleri Odası'nca görevlendirilen Mustafa Nasuh Mistili tarafından yangında uygulanacaklar ve önlemler anlatılırken, otelin restoranının bacası tutuştu. Henüz belirlenemeyen nedenle yükselen alevleri fark eden otel çalışanları, itfaiyeye haber verdi. Otelde bulunanlar ise yangın alarmını duyarak, dışarı çıktı. Otel boşaltılırken, ihbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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Yangın eğitimi verilirken, yangın çıktıYangın eğitimi verilirken, yangın çıktıYangın eğitimi verilirken, yangın çıktıYangın eğitimi verilirken, yangın çıktı

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