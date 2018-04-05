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Yangın fabrikayı küle çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 19:37 | Son Güncelleme

Diyarbakır OSB’de bir kağıt ambalaj üreten tesisin depolama alanında çıkan yangın fabrikayı küle çevirdi.

Diyarbakır OSB’de bir kağıt ambalaj üreten tesisin depolama alanında çıkan yangın fabrikayı küle çevirdi. Soğutma çalışmaları devam eden yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Elazığ karayolunun 23. kilometresindeki Diyarbakır OSB’nin birinci etabında yer alan kağıt ve ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndüremeyen çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Olayın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Dumandan etkilendiği belirtilen 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülemeyince yangına müdahale etmesi için Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) çağrıldı. Fabrikada süren yangın kontrol altına alınırken, olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın sonrası fabrika adeta küle döndü.

Yangın fabrikayı küle çevirdi

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Yangın fabrikayı küle çevirdi

Yangın fabrikayı küle çevirdi
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Yangın fabrikayı küle çevirdi

Yangın fabrikayı küle çevirdi
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Yangın fabrikayı küle çevirdi

Yangın fabrikayı küle çevirdi
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Yangın fabrikayı küle çevirdi

Yangın fabrikayı küle çevirdi
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Yangın fabrikayı küle çevirdi

Yangın fabrikayı küle çevirdi
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Yangın fabrikayı küle çevirdi

Yangın fabrikayı küle çevirdi
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Yangın fabrikayı küle çevirdi

Yangın fabrikayı küle çevirdi
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Yangın fabrikayı küle çevirdi

Yangın fabrikayı küle çevirdi
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