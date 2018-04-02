Yangın ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi

Eskişehir’de bir binanın çatı katından duman geldiği ihbarı, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre itfaiye ekipleri İstiklal Mahallesi Başan Sokak’ta bulunan bir binanın çatı katından dumanların yükseldiğine dair ihbar aldı. Verilen adrese 3 itfaiye aracı ile kısa süre içerisinde giden ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu. Bu sırada sokak üzerinden geçen vatandaşlarda meraklı gözlerle ekiplerin çalışmalarını izlemeye başladı. Binada incelemelerde bulunan itfaiye personelleri dumanların sebebini bulamadıklarını belirtirken, korkulacak bir şeyin olmadığını aktardılar. Öte yandan ihbar kısa süreli bir paniğe neden oldu.
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