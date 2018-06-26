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Yangın merdiveninden girdiği binada, 10'uncu kattan düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 16:24 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir binanın yangın merdiveninin bulunduğu bölümde, çamaşır ipine ayağı dolanınca dengesini kaybedip 10'uncu kattan düşen Emre Şinğar (26), hayatını kaybetti.

Yangın merdiveninden girdiği binada, 10'uncu kattan düşüp öldü

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir binanın yangın merdiveninin bulunduğu bölümde, çamaşır ipine ayağı dolanınca dengesini kaybedip 10'uncu kattan düşen Emre Şinğar (26), hayatını kaybetti. Binada oturmadığı belirlenen Şinğar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün sabah saatlerinde, Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi Serkan Özçeri Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. Yangın merdiveninin girişinde yerde, başı kanlar içindeki Emre Şinğar'ı gören apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Emre Şinğar'ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede, Emre Şinğar'ın ayaklarına çamaşır iplerinin dolandığı görüldü. Aynı renkte iplerin, yangın merdiveninin bulunduğu 10'uncu kattan da aşağı sarktığı saptandı. Emre Şinğar'ı apartmanda da tanıyan olmadığı tespit edildi.
Binanın güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde, Emre Şinğar'ın saat 03.44 sıralarında binaya bir bisikletle gelip, yangın merdiveninden yukarı çıktığı, saat 03.49 sıralarında ise düştüğü görüldü. Emre Şinğar'ın binaya hangi amaçla geldiği tespit edilmeye çalışılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Yangın merdiveninden girdiği binada, 10'uncu kattan düşüp öldüYangın merdiveninden girdiği binada, 10'uncu kattan düşüp öldü

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