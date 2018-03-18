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Yangın nedeniyle mahallenin elektrikleri kesildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 16:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde trafonun yanındaki boş bir alanda çıkan yangın elektrik tellerine zarar verince mahallenin elektrikleri kesildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde bulunan trafonun yanındaki boş bir alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle mahallenin elektrikleri kesildi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde trafonun yanındaki boş bir alanda çıkan yangın elektrik tellerine zarar verince mahallenin elektrikleri kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesinde bulunan trafonun yanındaki boş bir alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Plastiklerin tutuşması sonucu çıkan yangında kısa sürede yükselen alevler elektrik tellerine zarar verince mahallede elektrikler kesildi. Olay yerine giden polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın sürdüğü belirtildi.

Yangın nedeniyle mahallenin elektrikleri kesildi

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