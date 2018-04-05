HABER

Yangın sonrası hasta tahliyeleri devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 19:14 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’daki Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangın sonrası hastaların itfaiye tarafından tahliye edilme işlemi devam ediyor.Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangın sonrası itfaiye ekipleri hastaları tahliye ediyor.

Gaziosmanpaşa’daki Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangın sonrası hastaların itfaiye tarafından tahliye edilme işlemi devam ediyor.
Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangın sonrası itfaiye ekipleri hastaları tahliye ediyor. Hastalar itfaiye merdiveni ve sedyelerle tahliye edilirken, büyük panik yaşadı. Hastalar çevre hastanelere ambulansla sevk edilirken, büyük panik yaşadı.

İmam Hatipli gençler deizme kayıyor!İmam Hatipli gençler deizme kayıyor!
Tosun'un ağabeyi ortaya çıktı!Tosun'un ağabeyi ortaya çıktı!
Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!Flaş... ABD'de askeri helikopter düştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Furkan Yıldırım'n cesedi bulundu!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Korkunç kaza! 18 yaşındaki genç, beton mikserinin altında can verdi

Böyle hayata döndürdüler

Böyle hayata döndürdüler

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Bir şehir çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

'Selfie çeken asker'le ilgili hükümetten açıklama geldi

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.