Yangın sonrası hasta tahliyeleri devam ediyor

Gaziosmanpaşa’daki Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangın sonrası hastaların itfaiye tarafından tahliye edilme işlemi devam ediyor.

Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangın sonrası itfaiye ekipleri hastaları tahliye ediyor. Hastalar itfaiye merdiveni ve sedyelerle tahliye edilirken, büyük panik yaşadı. Hastalar çevre hastanelere ambulansla sevk edilirken, büyük panik yaşadı.