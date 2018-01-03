HABER

Yangın sonrası kaybolan aile için patates kuyularında arama yapılacak

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 16:21 | Son Güncelleme 42 dakika önce

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım'da çıkan yangın sonrası kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi'nin cesetleri, aynı olayda harabeye dönen bitişikteki evde bulunan patates kuyularında aranacak.

Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde 35 gün önce çıkan yangında, Çataloğlu Ailesi'ne ait iki ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'na yangından sonra ulaşılamadı. Evin enkazında yapılan çalışmalarda bir çocuğa ait yanmış ceset bulundu. 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'na ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma kapsamında, aileye ait 4 büyükbaş hayvan ahırlarında bulunan Erhan K. ve kardeşi Ersan K., 13 Aralık'ta tutuklandı. 16 Aralık'ta Erhan K.'nin kayınpederi Ali Ş., 19 Aralık günü de isimleri açıklanmayan 2 kişi daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 5'e çıktı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu timlerinin Bürme köyü Kuzören Mahallesi çevresindeki 30 kilometrelik bölgede sürdürdüğü arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı. Çalışmalar sürerken, jandarma ekiplerinin ele geçirdiği 1 av tüfeği ile 1 tabancayı olayla ilgili bağlantısı olabileceği ihtimaliyle incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

PATATES KUYULARINDA ARANACAKLAR

Kayıp Çataloğlu Ailesi'nin en büyük ferdi Emin Çataloğlu bugün sabah saatlerinde Kastamonu Valisi Yaşar Karadenİz ile görüştüklerini belirterek, "Vali Bey'e kimsenin içerisinde yaşamadığı yanan ve harabeye dönen ikinci evin içinde bulunan patates kuyularında arama yapılması ricasında bulunduk. Vali Bey de bizlere tekrar orada arama çalışması yapılacağını söyledi" dedi.

Olayın yaşandığı köye 6 kilometre uzaklıkta bulunan Emir köyü Muhtarı Muzaffer Kabul de kayıp ailenin bir an önce bulunması arzusunda olduğunu belirterek, köylülerle beraber zaman zaman arama çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

Milli Piyango ikramiyesinin Antalyalı talihlisi ortaya çıktı!

Milli Piyango ikramiyesinin Antalyalı talihlisi ortaya çıktı!

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Playboy'a soyunan ilk Türk kadın Seher Şeniz'in trajik hikayesi

Playboy'a soyunan ilk Türk kadın Seher Şeniz'in trajik hikayesi

Kibariye: 'Bacaklarım tutmuyor'

Kibariye: 'Bacaklarım tutmuyor'

İlginizi Çekebilir

Kaçırılan üniversiteli genç kızla ilgili akılalmaz ayrıntılar

Kaçırılan üniversiteli genç kızla ilgili akılalmaz ayrıntılar

35 yıllık eşini uykusunda satırla öldürdü! İşte kan donduran cinayet için karar

35 yıllık eşini uykusunda satırla öldürdü! İşte kan donduran cinayet için karar

Düğün günü gelini öldürdü! O damattan 'pes' dedirten savunma!

Düğün günü gelini öldürdü! O damattan 'pes' dedirten savunma!

Kaynananın yatak odasında yaptığı 'pes!' dedirtti

Kaynananın yatak odasında yaptığı 'pes!' dedirtti

Erzincan Orduevi önünde kediye işkence için TSK'dan açıklama

Erzincan Orduevi önünde kediye işkence için TSK'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emniyet müdürü Adana'yı alarma geçirdi! Film setlerini aratmayan operasyon!

Emniyet müdürü Adana'yı alarma geçirdi! Film setlerini aratmayan operasyon!

Öz yeğenine saldıran tutuklu imamın savunması: Beni tahrik etti, annesinin önünde...

Öz yeğenine saldıran tutuklu imamın savunması: Beni tahrik etti, annesinin önünde...

İstanbul'daki sağlık ocaklarının kâbusu oldu! Polis onu arıyor

İstanbul'daki sağlık ocaklarının kâbusu oldu! Polis onu arıyor

Yakalandı, ilk ifadesi 'yok artık' dedirtti

Yakalandı, ilk ifadesi 'yok artık' dedirtti

Samsunlu 'Ay' 1 milyon dolar!

Samsunlu 'Ay' 1 milyon dolar!

Ankara’nın göbeğindeki dehşette polisin cezasına ‘pişmanlık’ indirimi

Ankara’nın göbeğindeki dehşette polisin cezasına ‘pişmanlık’ indirimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.