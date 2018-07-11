Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı

Mücahit GÜREL/AKKUŞ (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Akkuş ilçesinde yangın ihbarı üzerine bölgeye gitmek için yola çıkan itfaiye aracı, kaza yaptı. Kazada, 3 itfaiye eri yaralandı.

Akkuş ilçesi Ambargürgen Mahallesi'nde bir ahırda yangın çıktığı ihbarı üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bölgeye gitmek için yola çıktı Aydın A. yönetimindeki itfaiye aracı, Ambar Gürgenliyatak mevkiine geldiğinde virajı alamayarak devrildi. Kazada, aydın A. ile itfaiye erleri Adem O. ve Yunus G. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ağır yangını ise bölgeye gönderilen başka bir ekip tarafından söndürüldü.

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