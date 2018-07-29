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Yangına giden itfaiye aracı otomobille çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 22:14 | Son Güncelleme

ÇORUM-İskilip Karayolu'nda yangına müdahaleye giden itfaiye aracı otomobille çarpıştı.

Yangına giden itfaiye aracı otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Mustafa ULUSOY/İSKİLİP (Çorum), (DHA) - ÇORUM-İskilip Karayolu'nda yangına müdahaleye giden itfaiye aracı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Çorum-İskilip Karayolu 12'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre İskilip'in Yalakçay köyünde bir otomobilde çıkan yangına müdahale etmek için yola çıkan 19 FG 100 plakalı itfaiye aracı ile İsmail Cantürk 21 LB 283 idaresindeki plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı Cantürk, ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yangına giden itfaiye aracı otomobille çarpıştı: 1 yaralı

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