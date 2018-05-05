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Yangına giden itfaiye aracı uçuruma yuvarlandı: 2 ölü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 20:30 | Son Güncelleme

DİĞER İTFAİYE ERİ DE HAYATINI KAYBETTİ Bolu'nun Tekke Işıklar köyündeki yangına giderken, şarampole yuvarlanan itfaiye aracından ağır yaralı olarak kurtarılan itfaiye eri Aykut Tabakçıoğlu da hastaneye kaldırıldığı sırada ambulansta hayatını kaybetti.

Yangına giden itfaiye aracı uçuruma yuvarlandı: 2 ölü (2)

DİĞER İTFAİYE ERİ DE HAYATINI KAYBETTİ
Bolu'nun Tekke Işıklar köyündeki yangına giderken, şarampole yuvarlanan itfaiye aracından ağır yaralı olarak kurtarılan itfaiye eri Aykut Tabakçıoğlu da hastaneye kaldırıldığı sırada ambulansta hayatını kaybetti. 2 itfaiye erinin cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Can kaybının yaşanmadığı yangın ise saat 19.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 4 ev ile 5 ahır ve samanlık tamamen küle döndü. Soğutma çalışmaları sürerken, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu İl Jandarma Komutanı Nadir Çelik ve AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız yangın ve kaza bölgelerine giderek olaylarla ilgili bilgi aldı. Vali Baruş gazetecilere yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "İlk ihbar alındığı andan itibaren çevredeki belediyelerimizin itfaiyeleri ile Bolu Belediyesine ait itfaiyeler, olay yerine intikal etti. Yine Orman Bölge Müdürlüğümüze ait ekipleri de buraya intikal etti. Toplam 15 ekibin müdahalesi sonucu yaklaşık 2 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda herhangi bir ölüm ya da yaralanma söz konuş değil. Buna şükrediyoruz" dedi.
Vali Baruş, yaşamını yitiren 2 itfaiye eriyle ilgili olarak da "Üzüntümüz şudur ki, Bolu Belediyesi'ne ait itfaiye aracı köye varmak üzere iken, yangına müdahale etmek üzere gelmek üzere iken maalesef şarampole yuvarlanıyor. Ve aracın içerisinde bulunan 2 kardeşimiz şehit oluyor. Bu kardeşlerimiz Aykut Kabakçıoğlu ve Erhan Yazkan. Kendilerine yüce mevlamdan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır ve baş sağlığı diliyorum. Bu kaza bizi gerçekten üzdü. Büyük bir azimle görevlerine koşarken bu kardeşlerimiz hakkın rahmetine kavuştu. O da itfaiye erlerimizin ne kadar fedakarane ve ne kadar candan mücadele ettiğini gösteriyor. Buradan tüm itfaiye ekiplerimize başsağlığı diliyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yangına giden itfaiye aracı uçuruma yuvarlandı: 2 ölü (2)Yangına giden itfaiye aracı uçuruma yuvarlandı: 2 ölü (2)Yangına giden itfaiye aracı uçuruma yuvarlandı: 2 ölü (2)Yangına giden itfaiye aracı uçuruma yuvarlandı: 2 ölü (2)

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