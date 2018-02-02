HABER

Yangına ses yalıtımı süngerine sıçrayan kıvılcımlar neden olmuş

YAŞAM HABERLERİ | 02.02.2018 19:06 | Son Güncelleme

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nde meydana gelen yangın ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yangının 2 işçinin spiral makinesi ile çalıştığı esnada çıkan kıvılcımların odanın ses yalıtımı sistemi olarak kullanılan ve 100 dereceye kadar ısıya dayanıklı olduğu belirtilen süngerlerin tutuşması sonucu çıktığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yangın ile ilgili açıklamada bulunan Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Semerci, kısa sürede olay yerine intikal ettiklerini ve anında yangına müdahale ettiklerini söyledi. Yangın ile ilgili görüntülere ulaştıklarını aktaran Semerci, "Yangının olduğu odanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaştık. Kamera ile bu odanın görüntüsünü aldıktan sonra belki de meslek hayatımda ilk defa karşılaştığım bir durum gözlemledim. Genelde sinemalarda ve müzik salonlarında gürültünün dışarıya verilmemesi için akustik sünger adı altında bir malzeme kullanılmış yalıtım sistemi olarak. Yetkililerle görüştüğümde bu süngerlerin 100 derece ısıya dayanıklı olduğu söylendi. Görüntüyü seyrettiğim anda spiral çalıştıktan 5 saniye sonra odanın içerisinde her taraftan bir parlama meydana geldiğini gördük" dedi.

Ses yalıtımı olarak kullanılan sünger malzemenin kıvılcımlara maruz kaldığında neler yapabileceği konusunda itfaiyecilere bilgi aktardığını belirten Semerci, bu konuda ülke genelindeki tüm itfaiye birimlerinin acil önlem alması gerektiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Seren Serengil cezaevinden koğuş fotoğrafını paylaştı

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

80'lik sapıktan pes dedirten savunma! 'Hayvanlara zaafım var'

Yeni torba tasarısı Meclis'te

Yeni torba tasarısı Meclis'te

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
100 metre tırmandı yine ehliyeti kaptırdı

100 metre tırmandı yine ehliyeti kaptırdı

Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu

Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu

Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı

Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı

Hastanede 'Pembe Kod' alarmı! Kapılar kapatıldı, anında yakalandı

Hastanede 'Pembe Kod' alarmı! Kapılar kapatıldı, anında yakalandı

Yaşlı kadın 17 bıçak darbesiyle öldürüldü, tecavüz bulgusuna rastlandı

Yaşlı kadın 17 bıçak darbesiyle öldürüldü, tecavüz bulgusuna rastlandı

Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi

Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.