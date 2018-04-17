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Yangına uykuda yakalanan ev sakinlerini vatandaşlar kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 03:27 | Son Güncelleme

Karaman’da tek katılı bir evin mutfağında çıkan yangında, uykuda olan ev sakinlerini vatandaşlar haberdar ederek kurtardı.Olay, gece saat 23.45 sıralarında Yeni Mahalle Şehit Metin Yiğittop Caddesi üzerinde bulunan tek katlı evin bitişiğindeki mutfakla birlikte kullanılan kömürlükte meydana geldi.

Yangına uykuda yakalanan ev sakinlerini vatandaşlar kurtardı

Karaman’da tek katılı bir evin mutfağında çıkan yangında, uykuda olan ev sakinlerini vatandaşlar haberdar ederek kurtardı.
Olay, gece saat 23.45 sıralarında Yeni Mahalle Şehit Metin Yiğittop Caddesi üzerinde bulunan tek katlı evin bitişiğindeki mutfakla birlikte kullanılan kömürlükte meydana geldi. Alınan bilgiye göre, oradan geçmekte olan vatandaşlar evin mutfağından dumanların yükseldiğini görmesi üzerine önce uykuda olan ev sakinlerini uyandırarak tahliye ettirdikten sonra durumu itfaiyeye haber verdi. Ev sakinlerinin dışarı çıkmasının hemen ardından mutfakta meydana gelen patlama ise korkuya neden oldu. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye, vakit kaybetmeden yangına müdahale etti. Bu sırada ev sakinleri de itfaiyenin yangın söndürme çalışmalarını kaldırım üzerinde endişeli gözlerle izlediler. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye, yangının çıkış sebebini araştırırken, patlamaya neyin sebep olduğu da tespit edilemedi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangına uykuda yakalanan ev sakinlerini vatandaşlar kurtardı

Yangına uykuda yakalanan ev sakinlerini vatandaşlar kurtardı

Yangına uykuda yakalanan ev sakinlerini vatandaşlar kurtardı

Yangına uykuda yakalanan ev sakinlerini vatandaşlar kurtardı

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