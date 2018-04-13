Edirne’de bir ahırda çıkan yangında 11 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın sonrası ahırda bulunan samanlar da kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Keşan ilçesi İzzetiye Mahallesi’nde, Hasan ve Yasemin Küçükşen’e ait ahırda yangın çıktı. Elektrik kablolarının birbirine değmesi sonucu çıktığı tahmin edilen ve kısa sürede büyüyen yangında, ahırın içinde bulunan 11 inek dumandan zehirlenerek telef oldu.

Keşan Belediyesine ait iki itfaiye aracıyla müdahale edilen yangında, ahırın köşesine sığınan bir buzağı ise kurtarıldı.

100 bin liralık maddi hasar

Yangın, çevreye sıçramadan kontrol altına alınırken, telef olan hayvanlar ise Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gözetiminde gömülerek imha edildi. Ahırda bulunan samanların da zarar gördüğü yangında, yaklaşık 100 bin liralık maddi hasar oluştu. Jandarmanın yangınla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, hayvanları telef olan Hasan Küçükşen’in anne-babası Müzeyyen ve Hüseyin Küçükşen’in, 20 Temmuz 2017 tarihinde kekik toplamak üzere gittikleri Mercan köyünde köprüden geçtikleri sırada devrilen at arabasından düşerek boğulduğu öğrenildi.