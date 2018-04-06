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Yangında ağır yaralanan engelli çocuk hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 15:16 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki dört katlı binada çıkan yangında alevler arasından ağır yaralı olarak kurtarılan 8 yaşındaki otizm hastası Egemen Kurt, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay 31 Mart 2018 günü Gölcük Piyalepaşa Mahallesi 456.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki dört katlı binada çıkan yangında alevler arasından ağır yaralı olarak kurtarılan 8 yaşındaki otizm hastası Egemen Kurt, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay 31 Mart 2018 günü Gölcük Piyalepaşa Mahallesi 456. Sokak’ta bulunan dört katlı bir binanın çatı katında meydana gelmişti. Yangının çıktığı çatı dairesinde annesi Perihan Duran ile yakalanan 8 yaşındaki Egemen Kurt ağır yaralı olarak alevler arsından kurtarılmıştı. Yangında Perihan Duran’ın da aralarında olduğu 6 kişi ise dumandan etkilenmişti. Olayın ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan minik Egemen, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti. Beyin ölümü gerçekleşen ve iç organları iflas eden Egemen Kurt, dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Annesinin ilk evliliğinden olan Egemen Kurt’un cenazesi yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

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