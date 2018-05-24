Yangında ahırdaki hayvanlar son anda kurtarıldı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da bir mahallede samanlıkta başlayan yangın, yan tarafta bulunan ahıra oradan da eve sıçradı. Ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvan, duvarda açılan delikten çıkarılarak kurtarıldı.
Merkez Göllü Bağları Mahallesi’nde Recep Namlı ve kardeşlerine ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevler kısa sürede yan tarafta bulunan ahır ve eve sıçradı. Ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvan, duvarda açılan delikten çıkarılarak kurtarıldı. Yangına Amasya Belediyesi ile destek olarak gelen Ziyaret ve Suluova belediyeleri itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangın, 2 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı. Samanlık, ahır ve evde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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