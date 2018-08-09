Yangında barakası kullanılmaz hale geldi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da boş bir arazide çıkan yangında, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Ayyad Helvacı'nın (56) yaşadığı baraka, kullanılmaz hale geldi.
Olay, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden boşandıktan sonra hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Ayyad Helvacı, kendi imkanlarıyla boş bir araziye baraka yaptı. Uzun süredir burada yaşamını sürdüren Helvacı, sabah saatlerinde atık toplamaya çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, araziye gelerek kuru otları ateşe verdi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı, Helvacı'nın barakasına sıçradı. Çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Bir süre sonra olay yerine gelip, itfaiye ekipleriyle birlikte soğutma çalışmalarına destek veren Helvacı, bir yandan da içeride kalan eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Kullanacak eşyasının kalmadığını söyleyen Helvacı, "Beni burada istemeyenler yakmış olabilir, yaşadığım yer küle döndü. Sokakta kaldım" dedi.
Polis yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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