HABER

Yangında barakası kullanılmaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 15:13 | Son Güncelleme

ADANA'da boş bir arazide çıkan yangında, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Ayyad Helvacı'nın (56) yaşadığı baraka, kullanılmaz hale geldi.

Yangında barakası kullanılmaz hale geldi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da boş bir arazide çıkan yangında, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Ayyad Helvacı'nın (56) yaşadığı baraka, kullanılmaz hale geldi.
Olay, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Eşinden boşandıktan sonra hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Ayyad Helvacı, kendi imkanlarıyla boş bir araziye baraka yaptı. Uzun süredir burada yaşamını sürdüren Helvacı, sabah saatlerinde atık toplamaya çıktı. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, araziye gelerek kuru otları ateşe verdi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı, Helvacı'nın barakasına sıçradı. Çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Bir süre sonra olay yerine gelip, itfaiye ekipleriyle birlikte soğutma çalışmalarına destek veren Helvacı, bir yandan da içeride kalan eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Kullanacak eşyasının kalmadığını söyleyen Helvacı, "Beni burada istemeyenler yakmış olabilir, yaşadığım yer küle döndü. Sokakta kaldım" dedi.
Polis yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Yangında barakası kullanılmaz hale geldiYangında barakası kullanılmaz hale geldiYangında barakası kullanılmaz hale geldiYangında barakası kullanılmaz hale geldi

PARTNER'Yolun başındayım''Yolun başındayım'
Takside yolcunun üzerinden 52 gram eroin çıktıTakside yolcunun üzerinden 52 gram eroin çıktı
Beşiktaş'ta yangın paniği Beşiktaş'ta yangın paniği 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Bakan Kurum'dan Ordu'daki sel felaketi açıklaması: Bakanlık olarak üzerimize düşeni yapacağız

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Metroda rezalet! Sarhoş çift herkesin gözü önünde...

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

Aşk-ı Memnu Cemile'nin son halini görenler inanamıyor

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iğrenç taciz! Vatandaşlara cinsel organını gösteren kurye tutuklandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde iğrenç taciz! Vatandaşlara cinsel organını gösteren kurye tutuklandı

13 gündür kayıp olan kızdan ailesine şoke eden telefon: 'Ben evlendim'

13 gündür kayıp olan kızdan ailesine şoke eden telefon: 'Ben evlendim'

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.