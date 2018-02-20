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Yangında bir tek Türk bayrağı yanmadı!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 21:42 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir evde çıkan yangında kül olan eşyanın arasındaki Türk bayrağının yanmadığı görüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Yeni Mahallesi Nalbantlar Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın üst katında meydana geldi.

Ali Sevinç’e ait evde çıkan yangına Devrek Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Evin bir odasındaki eşyalar tamamen yandı. Oda içinde soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye eri Abdürrahim Karakuş, sehpanın üzerinde bulunan Türk bayrağının yanmadığını fark etti. Bayrağı alan Karakuş, durumu arkadaşlarıyla paylaştı.

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Karakuş bayrağı görünce çok şaşırdığını söyleyerek, “Bir odada çıkan yangını diğer odalara sıçramadan söndürdük. Bu odada her şey kül olmuştu. Ancak tüylerimizi diken diken eden bir olayla karşılaştık. Biz daha önce yangınlarda Kuran-ı Kerim yazılarının yanmadığına defalarca şahit olduk. Ancak kağıttan olan Türk bayrağının yanmadığına ilk kez şahit olduk. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Mehmetçiğin çarpıştığı şu anlamlı günlerde Türk bayrağının yanmaması bayrağımızın kutsal olduğunu bir kez daha gösterdi. Kutsal Türk bayrağımızın yanmaması bizi gerçekten duygulandırdı” dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
türk bayrağı yangın ateş Zonguldak

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Peygamber Efendimizin Duasını Almış Bir Milletin Sırtı Yere Gelmez Allah'ın İzniyle.Bayrağı Kırmızı yapan Üstündeki kandır.Şehitler ölmez Vatan bölünmez.Allah bizimle Beraber.
O bayrağın mayası kan sonsuza kadar dalgalan şanlı bayrağım
İlk defa duydum mucize gerçekten ...
CENABI ALLAH MAZLUMUN YANINDA TÜRKİYE BAYRAĞINI DA ORDUSUNDA KORUR YETER Kİ HAK YOLUNDA AYRILMAYIP DUALARLA CENABI ALLAH DAN YARDIM DİLEYELİM İNŞALLAH TÜM ZALİMLERİN SONU KENDİ PİSLİKLERİNDE BOĞULUR
Gayet normal bir durum eğer yansaydı haber yapılması gerekirdi.Kuran-ı Kerim'de Allah cc ay ve yıldız üstüne yemin etmiştir.Yani biz bu bayrağı boşuna almadık.Dünyadaki bütün ülke bayraklarını yan yana koyun hem manevi değeri hem de güzelliği ile hepsinden apayrı olan Türk Bayrağıdır
BENİMLE İDDİAYA GİRECEK OLAN VAR MI.BUNLAR ALGI OPERASYONU.KURGU.VER MEHTERİ VER MEHTERİ OLAYLARI.MİLLETİ GAZA GETİRİYORLAR.ARKADAŞ AKILLI OLUN.BU TÜR SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI KİMESYE FAYDA GETİRMEZ.GETİRSEYDİ HİTLER ADAM OLURDU.
BU BAYRAK YANMIYORDA YURT DIŞINDAKİ TÜRKİYE ALEYHİNDEKİ GÖSTERİLERDE NİÇİN TÜRK BAYRAĞI YANIYOR.İLGİNÇ.NE KADAR SALATA ADAM VAR YAHU.VER MEHTERİ VER MEHTERİ.
BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN ÜSTÜNDEKİ KANDIR TOPRAK, EĞER UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR
bu bana yüce ALLAH'ın Kahhar gücü ve azametini bir kez daha hatırlattı.inna lillehi ve inne ileyhi raciun.
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Dünyanın en anlamlı Şanlı Bayrağı
türk bayrağı şerbetlidir..dünyaya gerçek adaleti dağıtacak devlettir..ama şuan ki gibi bir adalet değil..abd ypg ye yardım edince anlasılırsa..esad yardım ettiğinde ise anlaşılmasa bu adalet değildir..ikisine de gerekli dersi verecektik..adaletli bir dış politikamız yok suan
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