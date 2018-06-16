YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 30 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir binanın zemin katında çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen aralarında bebeklerinde bulunduğu 30 kişi hastaneye kaldırıldı.Malkara'nın TOKİ konutlarında dün akşam saatlerinde CY-5'nci bloğun zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerden yükselen dumanlar, 16 dairenin bulunduğu 4 katlı binaya yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. TREDAŞ ekipleri elektrikleri keserken, itfaiye alevleri büyümeden kontrol altına aldı.
Yangında dumandan etkilen 3'ü bebek, 17'si kadın toplam 30 kişi Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları iyi olan dumandan etkilenenler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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