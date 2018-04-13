Yangında dumandan etkilenen 6 aylık bebek kurtarılamadı

Nedim KOVAN/KORGAN (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Korgan ilçesinde, evde çıkan yangında anneleri tarafından alevlerin arasından çıkarılan 3 kardeşten dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 6 aylık Gamze Savma, tüm müdahalere rağmen yaşamını yitirdi.
Korgan ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde, dün akşam Rukiye-Zekai Savma çiftine ait tek katlı evde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evin içinde bulunan çocuklar Enes (6), Batuhan (7) ve Gamze Savma alevlerin içinde kaldı. Evin dışındaki anne çocukların çığlıklarını duyarak içeri girdi. Anne, komşularının da yardımıyla 3 çocuğunu dışarı çıkarmayı başardı. Yangında, Batuhan ve Enes yara almadan kurtulurken, dumandan etkilenen minik Gamze, Korgan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan bebek, Fatsa Devlet Hastanesi'ne oradan da Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Gamze kurtarılamadı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi
İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı
Aşık olduğu kişi tarafından reddedilince kendini baştan yarattı
Suriye krizinde son dakika gelişme!
Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Bu karelerin gerçek olduğuna inanamayacaksınız
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum