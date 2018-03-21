HABER

Yangında dumandan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 17:48 | Son Güncelleme

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre Denizli’nin Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Denizli’nin Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Evde yalnız olan alzheimer hastası Ayşe Kurt (77) dışarı çıkamadı. Evden duman yükseldiğini gören vatandaşlar, jandarma ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri odada çıkan yangını söndürürken, Kurt’un da cesedini buldu. Jandarmanın olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Ayşe Kurt’un cesedi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!

Esenyurt'ta fabrika önünde silahlı saldırı!

İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı

İstanbul'da kaza! 2 şerit trafiğe kapandı

Mersin'de kahreden kaza! Kimliğini görenler bir kere daha yıkıldı!

Mersin'de kahreden kaza! Kimliğini görenler bir kere daha yıkıldı!

Sakarya'da şoke eden görüntü! Vatandaşlar ihbar etti

Sakarya'da şoke eden görüntü! Vatandaşlar ihbar etti

İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

İstanbul Başakşehir'de panik anları! Eşinin yanında bijon anahtarıyla saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.