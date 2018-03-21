Denizli’nin Acıpayam ilçesinde evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Denizli’nin Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Evde yalnız olan alzheimer hastası Ayşe Kurt (77) dışarı çıkamadı. Evden duman yükseldiğini gören vatandaşlar, jandarma ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri odada çıkan yangını söndürürken, Kurt’un da cesedini buldu. Jandarmanın olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Ayşe Kurt’un cesedi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.