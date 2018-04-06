Yangında ev sahibi dumandan etkilendi

Taha AYHAN-MALATYA,(DHA) Malatya'da tek katlı evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi, hastanede tedaviye alındı. Yangın, bu sabah Mollakasım Mahallesi Halime Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında evde yalnız yaşayan ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın dumandan etkilendi. Ekipler tarafından tahliye edilen ev sahibi, ambulansla hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. İtfaiyenin müdahalesinin ardından kontrol altına alınan ve hasara yol açan yangının nedeni araştırılıyor.