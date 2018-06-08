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Yanginda, evlerinde mahsur kaldilar

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 16:04 | Son Güncelleme

KARAMAN'da 5 katlı bir apartmanın kömürlük kısmında çıkan yangın nedeniyle binayı duman sarması sonucu evlerinde mahsur kalanlar, itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

Muammer ŞEN / KARAMAN (DHA) KARAMAN'da 5 katlı bir apartmanın kömürlük kısmında çıkan yangın nedeniyle binayı duman sarması sonucu evlerinde mahsur kalanlar, itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Yangın, bugün saat 10.50 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi 192'nci Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın kömürlük kısmında meydana geldi. Kömürlükte odun ve kullanılmayan malzemeler belirlenemeyen nedenle tutuştu. Alevlerin büyümesiyle çıkan duman, binayı sardı. Bunun üzerine apartman sakinlerinden bazıları evlerinde mahsur kaldı. Mahsur kalanlardan bazıları balkona çıkarak kurtarılmayı bekledi. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Mahsul kalanlarda itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

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