HABER

Yangında mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 15:12 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, apartmanın merdiven boşluğundaki eşyaların tutuşması sonucu çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangında mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, apartmanın merdiven boşluğundaki eşyaların tutuşması sonucu çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Malik Akbaş Sokak'taki bir apartmanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Binanın merdiven boşluğunda bulunan eşyaların tutuşması sonucu çıkan yangında, binanın içini duman kapladı. 3 katlı binada, duman nedeniyle dışarı çıkmayı başaramayan 6 kişi, dairelerde mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, mahsur kalan Safiye Dağlı, Bahoz Erdem, Parveş Erdem, Gülgeş Erdem ve Irak uyruklu Hena Cuma ile Saddam Necim'i kurtardı. Dumandan etkilendikleri belirlenen 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Yangında mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardıYangında mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardıYangında mahsur kalan 6 kişiyi itfaiye kurtardı

PARTNERMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdümMağarada jaguarlarla yaşayan kadın: Yaşamak için bir çocuğu öldürdüm
Banyoda fenalaşan Ukraynalı turist öldüBanyoda fenalaşan Ukraynalı turist öldü
Dövdüğü engelli adamın 2 oğlunu yaraladıDövdüğü engelli adamın 2 oğlunu yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı'dan Serhat Akın'ın aşk iddiasına sert tepki 'Dava açacağım'

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Temmuz zammı yaradı! Maaşlara 3 zam birden geldi!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Melih Gökçek'in tecavüz tweeti olay yarattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Pazartesi ilk KHK'yı yayımlayacağız! İlk kabine toplantısı Cuma günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Pazartesi ilk KHK'yı yayımlayacağız! İlk kabine toplantısı Cuma günü

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Tebrikler

CHP'de genel başkanlık için sürpriz isim!

CHP'de genel başkanlık için sürpriz isim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Bolu'da TEM otoyolunda korkunç ölüm! Milyonda bir ihtimal oldu

Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu

Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu

Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen torun ilk kez hakim karşısında!

Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen torun ilk kez hakim karşısında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.