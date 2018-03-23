Yangında mahsur kalan alzheimer hastası kadını itfaiye kurtardı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, bir evde çıkan yangında mahsur kalan alzheimer hastası Ümran Sakızlı (80), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan Sakızlı, hastanede tedaviye alındı.

Ayvalık ilçesi Kazımpaşa Mahallesi 20. Sokak'ta, Ümran Sakızlı'ya ait müstakil evde, dün akşam yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangında, oturma odasında televizyon izleyen alzheimer hastası Sakızlı, alevlerin arasında kaldı. Yangın sırasında televizyon patladı.

Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalan Sakızlı'yı kurtardı. Ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, vücudunda yanıklar olan Sakızlı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İtfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında, evin oturma odası tamamen yandı.

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