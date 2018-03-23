Yangında mahsur kalan alzheimer hastası kadını itfaiye kurtardı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, bir evde çıkan yangında mahsur kalan alzheimer hastası Ümran Sakızlı (80), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan Sakızlı, hastanede tedaviye alındı.
Ayvalık ilçesi Kazımpaşa Mahallesi 20. Sokak'ta, Ümran Sakızlı'ya ait müstakil evde, dün akşam yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangında, oturma odasında televizyon izleyen alzheimer hastası Sakızlı, alevlerin arasında kaldı. Yangın sırasında televizyon patladı.
Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalan Sakızlı'yı kurtardı. Ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, vücudunda yanıklar olan Sakızlı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
İtfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında, evin oturma odası tamamen yandı.
FOTOĞRAFLI
ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı
Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış
Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi
Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Alman Büyükelçi'ye: İşgal diyemezsiniz!
AK Partili başkandan dikkat çeken görüntü
FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!