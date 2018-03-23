HABER

Yangında mahsur kalan alzheimer hastası kadını itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 12:07 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, bir evde çıkan yangında mahsur kalan alzheimer hastası Ümran Sakızlı (80), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangında mahsur kalan alzheimer hastası kadını itfaiye kurtardı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, bir evde çıkan yangında mahsur kalan alzheimer hastası Ümran Sakızlı (80), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralanan Sakızlı, hastanede tedaviye alındı.
Ayvalık ilçesi Kazımpaşa Mahallesi 20. Sokak'ta, Ümran Sakızlı'ya ait müstakil evde, dün akşam yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangında, oturma odasında televizyon izleyen alzheimer hastası Sakızlı, alevlerin arasında kaldı. Yangın sırasında televizyon patladı.
Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalan Sakızlı'yı kurtardı. Ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, vücudunda yanıklar olan Sakızlı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
İtfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında, evin oturma odası tamamen yandı.

FOTOĞRAFLI

Yangında mahsur kalan alzheimer hastası kadını itfaiye kurtardıYangında mahsur kalan alzheimer hastası kadını itfaiye kurtardıYangında mahsur kalan alzheimer hastası kadını itfaiye kurtardı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

AK Parti'de Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Diğer Haberler
Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu

Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu

Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası! Polise kürekle saldırdı!

Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası! Polise kürekle saldırdı!

Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!

Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!

FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!

FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!

İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...

İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...

Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi

Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.