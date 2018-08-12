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Yangında mahsur kalan apartman sakinleri ile köpeklerini itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 14:13 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin mutfağında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında mahsur kalan apartman sakinleri ile köpeklerini itfaiye kurtardı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin mutfağında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan apartman sakinleri ile köpeklerini kurtarıp, alevleri söndürdü.
İlçeye bağlı Pazarcı Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katındaki Mehmet Metin'e ait dairede, saat 09.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sabah uyanan Mehmet Metin, eşi ve çocukları mutfaktan gelen dumanı fark etti. Haber verilmesiyle eve itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metin ailesi, dışarı çıkarken, itfaiye ekibi alevlere müdahale etmeye başladı. Bu sırada apartman boşluğunun dumanla dolması nedeniyle yan dairede oturan Ece Durmuş (18) ile annesi, babası ve 2 köpeği de itfaiye ekiplerince merdiven aracıyla kurtarıldı. Ece Durmuş, "Önce bir köpeğimi aşağı indirdim. Bu arada dumanın yükseldiğini gördüm. Geri yukarı çıktım. Ailemi uyandırdım ardından itfaiye geldi ve bizi merdiven yardımıyla apartmandan indirdi" dedi.
Yangının, elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı öne sürülürken, çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı. Yangın sonucu evin mutfak bölümündeki eşyalar, kullanılamaz hale geldi.

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Yangında mahsur kalan apartman sakinleri ile köpeklerini itfaiye kurtardıYangında mahsur kalan apartman sakinleri ile köpeklerini itfaiye kurtardıYangında mahsur kalan apartman sakinleri ile köpeklerini itfaiye kurtardıYangında mahsur kalan apartman sakinleri ile köpeklerini itfaiye kurtardı

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