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Yangında mahsur kalan engelliyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 19:25 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan ve yandaki binanın çatısına da sıçrayan yangında mahsur kalan 18 yaşındaki bedensel engelli Murat Erol Ağcabay'ı itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangında mahsur kalan engelliyi itfaiye kurtardı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan ve yandaki binanın çatısına da sıçrayan yangında mahsur kalan 18 yaşındaki bedensel engelli Murat Erol Ağcabay'ı itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte güçlükle söndürülebildi.
Muratdede Mahallesi 230 Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın çatı katındaki Ercan Özdemir'e ait evde, bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine 3 itfaiye aracı sevk edildi. Polis ekipleri de binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin yan binanın çatı katına sıçramasıyla dairede tek başına mahsur kalan bedensel engelli Murat Erol Ağcabay'ı kucaklayarak apartmandan çıkardı. Ağcabay, tedbir amacıyla ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabası ile tamamen kontrol altına alınıp, söndürdü. Yangın nedeniyle iki ayrı apartmanın çatı katında hasar oluşurken, çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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Yangında mahsur kalan engelliyi itfaiye kurtardıYangında mahsur kalan engelliyi itfaiye kurtardı

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