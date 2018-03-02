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Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 05:01 | Son Güncelleme

Fatih’te 5 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı.

Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

Fatih’te 5 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Yangında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi mahsur kaldı. Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri çıkardı.
Yangın 02.30 sıralarında Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kalaycı Sokakta bulunan 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden giriş katta bulunan bir dairede yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi mahsur kaldı
İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da binada mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra binadan duman tahliyesi yapıldı. Yangın nedeniyle üst katlarda bulunan vatandaşlar pencere ve balkonlara çıktı. İtfaiye ekipleri mahsur kalanların bir kısmını merdiven yardımıyla çıkardı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi dumandan etkilendi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaşlar çevrede bulunan hastanelere tedbir amaçlı götürüldü.

"Gece uyandık duman geliyor"
Yangın sırasında binada bulunan Bedri Tanrıverdi, “Uyandım duman geliyor, komşulardan ses geliyor. Gece uyandık duman geliyor. Nereden geldiğini de bilmiyorum. Sonra baktık en alt komşumuzdan geliyor. Bütün katlardan duman geliyordu” dedi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

Yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı

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