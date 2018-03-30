Yangında ölen anne ve kızı toprağa verildi

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, çöplerle dolu binada çıkan yangında dumandan zehirlenerek yaşamlarını yitiren Refiye Arısoy (79) ile kızı Necla Arısoy (52) toprağa verildi.
Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Harmanlar Sokak'ta dün çöplerle dolu 3 katlı binada yangın çıktı. Çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangında Refiye Arısoy ve kızı Necla Arısoy dumandan zehirlenerek yaşamlarını yitirdi. Bugün, Darıca Yerli Camii'nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazına anne-kızın yakınları ve vatandaşlar katıldı. İlçe Müftüsü Muharrem Bilgiç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından anne ve kızının cenazeleri, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Refiye Arısoy ile kızı Necla Arısoy'un yalnız yaşadığı 3 katlı binadaki çöplerin, polis ve itfaiyeden gelecek raporun ardından Darıca Belediyesi tarafından boşaltılacağı belirtildi.
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