Yangında sinek ilacı şişesi parladı, 2 kardeş yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde çıkan anız yangınında ateşle temas eden sinek ilacı şişesinin parlaması sonucu, Cengiz Kavalcı (4) ve ağabeyi Mustafa Kavalcı (7) yaralandı.
Kırsal Bayındır Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde, dün gece anız yangını çıktı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Grubu, yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Soğutma çalışmaları sırasında ateşle temas eden sinek ilacı şişesi parladı. Yangın bölgesinde bulunan Cengiz Kavalcı ve ağabeyi Mustafa Kavalcı yaralandı. Vücutlarında yanık yarası oluşan iki kardeş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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