Yangında üşüten Ali Dede hastaneye kaldırıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesinde evi yanan, kurtulan kedisiyle teselli bulan Ali Meşe (83), soğuk algınlığı ve grip şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ahmet Meşe, babasının yangın günü üşüttüğünü söyledi.

Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde, geçen hafta evi yanan Ali Meşe, kedisinin kurtulmasıyla teselli buldu, herkesin kalbinde yer etti. Yangında elinden yaralanan Ali Meşe, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Meşe tedavisi sürerken kedisinin yanına getirilmesi ile büyük sevinç yaşadı. Taburcu olduktan sonra Bolu'da yaşayan oğlu Ahmet Meşe'nin yanına yerleşen Ali Meşe, soğuk algınlığı ve grip şikayetleri ile tekrar Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğüs Hastalıkları Servisi'ne alınan Ali Meşe, uygulanan tedavinin ardından kendisine geldiğini ve öksürüğünün kesildiğini söyledi.

Ahmet Meşe, babasının evinin yandığını gün üşütmüş olabileceğini belirterek, "Salı günü hastaneye getirdik. Salı gününden beri hastanedeyiz. Herhalde yangın günü soğukta üşütmüş. KOAH hastalığı da var. Sanıyorum soğukta tetiklemiş. Şu an iyi ama halsiz, inşallah iyi olacak ama" dedi.

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