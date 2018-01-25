HABER

Yangında üşüten Ali Dede hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 18:57 | Son Güncelleme 44 dakika önce

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesinde evi yanan, kurtulan kedisiyle teselli bulan Ali Meşe (83), soğuk algınlığı ve grip şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Ahmet Meşe, babasının yangın günü üşüttüğünü söyledi.

Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde, geçen hafta evi yanan Ali Meşe, kedisinin kurtulmasıyla teselli buldu, herkesin kalbinde yer etti. Yangında elinden yaralanan Ali Meşe, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Meşe tedavisi sürerken kedisinin yanına getirilmesi ile büyük sevinç yaşadı. Taburcu olduktan sonra Bolu'da yaşayan oğlu Ahmet Meşe'nin yanına yerleşen Ali Meşe, soğuk algınlığı ve grip şikayetleri ile tekrar Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğüs Hastalıkları Servisi'ne alınan Ali Meşe, uygulanan tedavinin ardından kendisine geldiğini ve öksürüğünün kesildiğini söyledi.

Ahmet Meşe, babasının evinin yandığını gün üşütmüş olabileceğini belirterek, "Salı günü hastaneye getirdik. Salı gününden beri hastanedeyiz. Herhalde yangın günü soğukta üşütmüş. KOAH hastalığı da var. Sanıyorum soğukta tetiklemiş. Şu an iyi ama halsiz, inşallah iyi olacak ama" dedi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum

Sinemanın kötü kadını şimdilerde...

Sinemanın kötü kadını şimdilerde...

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye konuştu: Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz hazır

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye konuştu: Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz hazır

Diğer Haberler
Boşanma aşamasındaki kocasına milyonluk tuzak!

Boşanma aşamasındaki kocasına milyonluk tuzak!

Türkiye'de olay olmayan tek şehir!

Türkiye'de olay olmayan tek şehir!

Ali Dede'den kötü haber!

Ali Dede'den kötü haber!

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Marmara Ereğlisi'ndeki halk plajında ürküten görüntü

Marmara Ereğlisi'ndeki halk plajında ürküten görüntü

Aşiret 40 araçlık konvoyla geldi: Bizi askere alın!

Aşiret 40 araçlık konvoyla geldi: Bizi askere alın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.