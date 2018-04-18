Yangından kurtarılan kedi, kalp masajıyla hayata tutundu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi, sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata tutundu.
Yangın, dün Hendek ilçesi Yeni Mahallesi Servetiye Caddesi’nde bulunan 4 katlı bir binanın 4’üncü katında çıktı. Edinilen bilgilere göre, yangın sırasında evde mahsur kalan kedi dumandan etkilendi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan kedi sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen kedinin hayati fonksiyonlarını geri kazandırmak için yoğun çaba sarf eden sağlık ekipleri, kediye kalp masajı yaparak oksijen verdi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonucu kedi hayata tutundu. Dumandan etkilenen kedi daha sonra veterinere gönderilerek tedavi altına alındı.
Sağlık ekiplerinin çabası olay yerinde bulunan vatandaşların ve hayvanseverlerin takdirini topladı.
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