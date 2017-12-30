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Yangından kurtarılan Suriyeli çocukları, polis çikolata vererek sakinleştirdi

YAŞAM HABERLERİ | 30.12.2017 22:57 | Son Güncelleme 4 saat önce

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA'da anne ve babası işte olan Suriye uyruklu M.H. (7) ve kız kardeşi C.H. (4) evde çakmakla oynarken yangın çıktı. Çığlıklar üzerine yangını fark eden komşular eve girip, alevlerin içinden iki kardeşi kurtardı. Gözyaşlarına boğulan çocukları, polis çikolata vererek sakinleştirmeye çalıştı.

Merkez Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi Gürcü Sokak'ta anne ve babaları işte olduğu için evde yalnız olan M.H. ve kız kardeşi C.H., iddiaya göre çakmakla oynarken halıyı tutuşturdu. Çocukların çığılıkları ve evden yoğun duman çıkması üzerine komşular yangını fark etti. Komşular güçlükle eve girerek, çocukları dışarı çıkardı ve alevleri söndürmeye çalıştı. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın fazla büyümeden söndürüldü.

Gözyaşları içinde kalan M.H. ve C.H.'yi, olay yerine gelen polisler, bakkaldan aldıkları çikolotaları verererek sakinleştirmeye çalıştı. Dumandan hafif etkilenen iki kardeş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak sağlık kontrolünden geçirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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