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Yangını gören köy imamı köylüleri uyandırdı: 7 ev 3 samanlık yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 12:54 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Akkipri köyü Merkez Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan yangında 7 ev ve 3 samanlık tamamen yandı.

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA) Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Akkipri köyü Merkez Mahallesi'nde sabaha karşı çıkan yangında 7 ev ve 3 samanlık tamamen yandı. İhsangazi İlçesine bağlı Akkirpi köyü Merkez Mahallesinde içeresinde kimsenin yaşamadığı Halis Akkirpi'nin evinden bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın etrafındaki evlere de sıçradı. Köy halkı uykudayken meydana gelen yangını kardeşini Bartın'a yolcu ettikten sonra köye dönen Akkirpi Köyü Merkez Cami İmamı İsmail Sağlıklı fark etti. İmam Sağlıklı, köylüleri bağırarak uyandırmaya başladı. Yangın sırasında imamın bağırması ile uyanan bir köylü ise havaya silahıyla ateş açarak köylülerin uyanmasına yardımcı oldu. Yataklarından apart topar kalkan köylüler, öncelikle evlerin altlarında bulunan ahırlardaki hayvanlar ve yanı sıra traktör ve römorkları da yangından son anda kurtardı. Köy İmamı İsmail Sağlıklı, ?Gece kardeşimi Bartın'a gönderip, saat 03.00 sıralarında köye tekrar döndüm. Arabamı garaja park ettikten sonra alev ve duman kokusunun geldiği köyün diğer ucuna koştum. Bu sırada bir evden yükselen kadın sesini duydum. Baktık yangın önüne geçilebilecek gibi değil, yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Bizde hayvanları kurtarmaya çalıştık. Uyuyanları uyandırmaya, yaşlıları çıkarmaya çalıştık. Traktör, otomobil gibi araçları evlerin yanından uzaklaştırdık. Daha sonra itfaiye geldi dedi. Yangının başladığı evin sahibi Halis Akkirpi'de, Ben Kastamonu'da oturuyorum. Kasım ayından beri de buraya gelmemiştim. Sabaha karşı arkadaşlar telefon ettiler. Haber alır almaz buraya geldik. Zaten geldiğimizde de her yer çökmüştü. İlk bizim evden çıktığını söylüyorlar ama evde kimse yok, elektrik şarteleri kapalı. Nasıl oldu, nasıl çıktı bilemiyorum? dedi.Yangına İhsangazi, Kastamonu, Araç ve Daday Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlükleri'ne ait arazözler müdahale ederek yangını söndürdü.

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