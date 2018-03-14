Yangını söndürmek isterken dumandan etkilendiler

Eskişehir’de bir fabrikanın çalışanları yangın tüpleriyle alevlere müdahale ettikleri sırada çıkan dumandan etkilenerek hastanelik oldular.

Yangın, Organize Sanayi Bölgesi 23. caddede bulunan bir fabrikada çıktı. Kazan dairesinde çıkan yangına 5 çalışan yangın tüpleri ile müdahale etti. Çıkan dumandan etkilenen M.E.A. (47), E.Ö. (23), A.D. (28) ve E.G. (23) isimli çalışanlar hastaneye kaldırıldı. Çalışanların hayati tehlikesi bulunmazken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.