Yangını söndürmek isteyen itfaiye aracı alev aldı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir lokantada çıkan yangına müdahale etmek isteyen itfaiye aracı, alevlerin sıçraması sonucu alev aldı.

Alınan bilgiye göre, Karacabey-Bandırma Karayolu’ndaki Karacabey Ticaret Borsası altında faaliyet gösteren Osman Asa’ya ait lokantanın mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekibi bir süre yangına müdahale etti. Bu sırada rüzgarın da etkisiyle alevler itfaiye aracını sardı. Sürücü kısmından alev alan itfaiye aracı, sulama tankerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay yerine gelen diğer itfaiye ekiplerinin de yardımı ile yangın söndürüldü. İtfaiye aracı ve lokantada maddi hasar oluşurken, polis ekipleri gerekli tahkikatı başlattı.

Salonda yapılması planlanan toplantılar ise bir sonraki tarihe ertelendi.