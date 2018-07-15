Yangının şokuyla ağladılar

Soner GÜLEZER/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te bir evde elektrik kontağından çıkan yangında, çamaşır makinesi kullanılmaz hale geldi. Yangının şokunu yaşayan aile bireyleri gözyaşlarına boğuldu.
Kadıköy Mahallesi Tercümanoğlu Sokak'ta 3 katlı binanın en üst katındaki Oktay Gezmez'in oturduğu dairede, bugün öğleden sonra yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangında, çamaşır makinesi alev aldı. Ev dumanla dolarken, aile kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında çamaşır makinesi kullanılmaz hale geldi.
Olay nedeniyle şoka giren aileden iki kadın ile bir çocuğa ise 112 Acil ekipleri müdahale etti. Yangını duyarak olay yerine koşan aileden engelli genç, annesi ve kardeşlerine sarılarak ağladı. Genci, sağlık ekipleri sakinleştirdi.
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