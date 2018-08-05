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Yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunan market sahibinden mide bulandıran savunma

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 12:48 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta sahibi olduğu markette yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.Ç. ifadesinde 'Şaka yapıyordum' dedi. Ancak hakim, market sahibini cinsel istismardan tutukladı.

Yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunan market sahibinden mide bulandıran savunma

İstanbul Esenyurt’ta market sahibi 48 yaşındaki evli ve bir çocuk babası A.Ç. yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunup bunu başka bir çocuğa kaydettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Vatan gazetesinden Elif Altın'ın haberine göre, A.Ç., ifadesinde 9 aydır market işlettiğini belirterek, “Adı geçen çocuklar markette yanımda part time olarak çalışıyorlardı. Bildiğim kadarı ile R. 13-14 yaşlarındadır. Bana izletmiş olduğunuz video kaydında görünen kişi benim. Ellerimin arasında bulunan çocuk ise M.K.’dir. Videoyu çeken ise E.C.Ç.’dir. Çocuklar bana ‘abi sevişme nasıl çekilir?’ diye sormuşlardı. Ben, bunu şaka amaçlı gösterirken E. de videoya çekti. Video çekilirken üzerim giyinik vaziyetteydi ve fermuarım kapalı durumdaydı. Zaten videonun çekildiği yer marketin içidir ve sürekli markete gelen giden kişiler olmaktadır” dedi.

Market sahibi şöyle devam etti: “Diğer videoda ise R.’nin kollarını arkaya doğru kıvırdığım görünmektedir. Bunu yapma nedenim, R.’nin gönderdiğim servisten geç gelmesidir. Kimseyi mağdur etmedim, kimseye yönelik cinsel istismar eylemim olmamıştır ve kimse de benden şikayetçi olmamıştır.”

Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi’ne çıkartılan A. Ç. savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. A.Ç. “Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan kuvvetli delillerin bulunduğu gerekçesi ile tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Esenyurt market cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Gel Aşkhisar’a şakanın âlâsını göstereyim sana mahLook !!!
hadi lan sapık herif yaşında başından utan
şu cocukların toplumdan bi soyutlayın kardeşim yanlışlıkla ayagımız kayıp carpsak suclu sayılacak alın götürün kapalı alanda büyüsünler
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