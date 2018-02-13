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Yankesicilik yaptığı iddia edilen aynı aileden 4 kişi gözaltında

YAŞAM HABERLERİ | 13.02.2018 10:11 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ayda 12 yankesicilik olayına karıştıkları iddia edilen, aynı aileden 3'ü kadın 4 kişi, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Yankesicilik yaptığı iddia edilen aynı aileden 4 kişi gözaltında

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ayda 12 yankesicilik olayına karıştıkları iddia edilen, aynı aileden 3'ü kadın 4 kişi, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde cumartesi günleri kurulan halk pazarında son 3 ayda 12 yankesicilik olayına karıştığı belirlenen aynı aileden K.İ. (29), S.İ. (23), T.İ. (27) ve G.İ.'yi (22) takibe aldı. Polis, 4 şüphelinin Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerinden yapılan sorguda 59 YJ 415 plakalı araçla cumartesi günleri Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden Keşan'a geldikleri ve akşamüstü döndüklerini belirledi.
Ekipler, geçen cumartesi günü, pazaryerinde yankesicilik yaptıktan sonra Çorlu'ya dönmek üzere yola çıkan 4 şüphelinin bulunduğu aracı Keşan- İstanbul Karayolu'nun 1'inci kilometresinde durdurdu. Araçta bulunan aynı aileden K.İ., S.İ., T.İ. ve G.İ. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise yankesicilikten elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası, telefon ve para ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Yankesicilik yaptığı iddia edilen aynı aileden 4 kişi gözaltında

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