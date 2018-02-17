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Yanmış cesedi bulunan kadının kocasından şok ifadeler: Gardıroptan adam çıktı!

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 14:36 | Son Güncelleme

Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde, bir çocuk annesi Ganime Varsak'ın (28), yakılmış cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan eşi S.V. emniyetteki ifadesinde "Eşim beni WhatsApp'tan görüntülü aradı, benzini kendi üzerine ve arabaya döktü. Arabayı ateşe verince kendisi de alev aldı. Daha sonra yayın kesildi" dedi.

Yanmış cesedi bulunan kadının kocasından şok ifadeler: Gardıroptan adam çıktı!

Bahşili ilçesinde üzerine benzin dökülerek yanmış halde bulunan cesedin bir çocuk annesi Ganime Varsak'a ait olduğunun belirlenmesinin ardından gözaltına alınan eşi S.V., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'GARDIROPTAN BAŞKA ADAM ÇIKTI' İDDİASI

Bir eczanede çalışan S.V.'nin (31), emniyetteki ifadesinde olaydan 5 gün önce öğle saatlerinde eve gittiğini bu sırada eşinin de evde olduğunu ve gardıroptan bir başka adamın çıktığını iddia etti.

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"KORKTUĞUM İÇİN OLANLARI ANLATAMADIM"

S.V., eşi ile bu nedenle tartıştığını ancak birkaç gün sonra barıştıklarını, olay günü eşinin isteği üzerine benzinliğe giderek bir bidon benzin aldıklarını ileri sürerek, "Benzin aldıktan sonra eve geldik ancak eşim arabada bir şey unuttuğunu söyleyerek tekrar aşağıya indi ve bir daha gelmedi. Kendisi psikolojik tedavi görüyordu. Bir süre sonra WhatsApp'tan beni görüntülü aradı, benzini kendi üzerine ve arabaya döktü. Daha sonra arabayı yakacağını söyledi. Arabayı ateşe verince kendisi de alev aldı. Daha sonra yayın kesildi. Korktuğum için polise gidip olanları anlatmadım" dedi. Ganime Varsak'ın eşi S.V. ve 2 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgi soruşturma sürüyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale bahşili cinayet

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allah başa vermesin... gardroptan adam çıkması hariç hepsi yalan gibi.
gardrop dan biri çıkıyor,sen evde eşini başka biriyle basıyorsun iki gün sonra barisiyorsun , falan filan. hikaye bence
Ölen sırları ile gitmiş kendini de savunamayacak nasılsa ortaya her türlü iddia atılır durur artık. İlk olarak da illa iffetsiz diye damga vurulur. Gardroptan adam çıkmışmış ...
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