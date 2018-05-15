Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri 22. kez sahiplerini buldu

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE’nin en uzun soluklu tiyatro ödülü 22. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu. “Yılın En Başarılı Oyunu” ödülünü İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği “Romeo ve Juliet” kazanırken, “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” Özlem Zeynep Dinsel, “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” Murat Akkoyunlu seçildi.

Haliç Kongre Merkezi’nde dün akşam Ece Dizdar ve Engin Hepileri’nin sunumuyla gerçekleşen ödül töreninde, 2017-2018 tiyatro sezonundaki performansları ve Türk tiyatrosuna verdikleri emekleriyle öne çıkan isimlere toplam 15 dalda ödül verildi. Törende konuşan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, 22 yıldır kesintisiz devam eden Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ile Afife Jale’nin ismini yaşatmaktan büyük gurur duyduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Tek amacı tiyatro olan ve Türk tiyatrosunun gelişiminde öncü rol üstlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri bu sene de birbirinden değerli oyunları ve oyuncuları desteklemeye devam etti. Jüri üyelerimizle bu sezon 188 yeni oyun izledik. Birbirinden yetenekli oyuncularımızın çok değerli performanslarına tanık olduk. Hepimiz için oldukça zorlu bir değerlendirme süreci olmasına karşın tiyatromuzun yükselişini görmek büyük bir mutluluk oldu. Tiyatromuzun bu dinamik, üretken ve büyüyen yapısıyla kendini sürekli yenilediğini görmek bizleri umutlandırıyor.”