Yapılan saçı beğenmeyen kadının yakınları kuaförü tüfekle bastı

Eskişehir’de bir kuaföre av tüfeği ile silahlı saldırıda bulunduğu öne sürülen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların, yapılan saçı beğenmediği için kuafördekilerle tartışan bir kadının yakınları olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Yenibağlar Mahallesi Seylap Caddesi’nde faaliyet gösteren bir kuaförde gerçekleşti. İddialara göre, saçını yaptırmak için kuaföre giden E.Ç. (32) isimli kadın, yapılan işlemi beğenmedi. İş yeri sahibi ve bazı müşterilerle tartışan kadın, daha sonra E.Ç. (37) ve İ.Ç. (30) isimli şahısları arayarak kuaföre çağırdı. Eşi ile birlikte kuaförden ayrılırken, bir süre sonra İ.Ç. yanına arkadaşları Ö.K. (24), E.E. (31) İ.M.Ç. (26), M.K. (27), O.E. (24) ve E.S. (31) isimli şahısları alarak üç farklı araç ile olay yerine geldi. Burada bir süre iş yeri sahibi ile tartışan grup, kavgaya tutuştu. İş yerine silahla ateş eden şüpheliler, olay yerinden kaçtı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda tüm şüpheliler yakalandı. Ö.K. isimli şahsın olayda kullandığı 1 adet pompalı av tüfeği, 2 adet av tüfeği fişeği, 1 adet boş kartuş muhafaza altına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.
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