HABER

Yapılan saçı beğenmeyen kadının yakınları kuaförü tüfekle bastı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 16:14 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir kuaföre av tüfeği ile silahlı saldırıda bulunduğu öne sürülen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir’de bir kuaföre av tüfeği ile silahlı saldırıda bulunduğu öne sürülen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların, yapılan saçı beğenmediği için kuafördekilerle tartışan bir kadının yakınları olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Yenibağlar Mahallesi Seylap Caddesi’nde faaliyet gösteren bir kuaförde gerçekleşti. İddialara göre, saçını yaptırmak için kuaföre giden E.Ç. (32) isimli kadın, yapılan işlemi beğenmedi. İş yeri sahibi ve bazı müşterilerle tartışan kadın, daha sonra E.Ç. (37) ve İ.Ç. (30) isimli şahısları arayarak kuaföre çağırdı. Eşi ile birlikte kuaförden ayrılırken, bir süre sonra İ.Ç. yanına arkadaşları Ö.K. (24), E.E. (31) İ.M.Ç. (26), M.K. (27), O.E. (24) ve E.S. (31) isimli şahısları alarak üç farklı araç ile olay yerine geldi. Burada bir süre iş yeri sahibi ile tartışan grup, kavgaya tutuştu. İş yerine silahla ateş eden şüpheliler, olay yerinden kaçtı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda tüm şüpheliler yakalandı. Ö.K. isimli şahsın olayda kullandığı 1 adet pompalı av tüfeği, 2 adet av tüfeği fişeği, 1 adet boş kartuş muhafaza altına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

AK Parti'den erken seçim açıklamasıAK Parti'den erken seçim açıklaması
Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti!Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti!
'Operasyon Esad, Rusya ve İran'a...''Operasyon Esad, Rusya ve İran'a...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Yüzde 10'luk kesinti kalktı, maaşlar arttı

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Erken seçim 24 Haziran Pazar günü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oğlunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla banka soymaya kalktı

Oğlunun boncuk atan oyuncak tabancasıyla banka soymaya kalktı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Son dakika! Taksim sapığı yakalandı

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

Gaspçılarla boğuşurken bıçaklanan yabancı uyruklu genç öldü

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

İntihar eden öğretmen Merve Çavdar'ın arkadaşları yaşananları anlattı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Kuzenler sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

Hastane önünde bacanakların kavgasına yakınları karıştı: 5 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.