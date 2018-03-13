Yaptırdığı muska işe yaramayınca çıldırdı! Bursa'da baltalı dehşet!

Olay, Bursa’nın Kestel ilçesi Dudaklı Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl Eylül ayında meydana geldi. İddiaya göre, ormanda yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Hayri A. (59), köyde 'muskacı' olarak bilinen Engin Salum'a (64) yağmur yağması için muska yaptırmak istedi. Hayri A., yaptırdığı muskaya rağmen yağmurun yağmamasından Salum’u sorumlu tuttu.
Salum’un evine giden Hayri A., Salum hayvanlarını evinin bahçesine soktuğu sırada baltayla vurmaya başladı. Aldığı balta darbeleriyle sendeleyen iki çocuk babası Engin Salum, evinin penceresinin camına vurarak yakınlarına haber verdi. Boynuna ve koluna üç balta darbesi alan Salum, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Salum, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Jandarma tarafından ormanda yakalanan Hayri A., ilk ifadesinde Salum’a muska yaptırdığını ve yağmur yağmadığı için öldürdüğünü belirtti. Zanlı, savcılıkta verdiği ifadede ise kimseyi öldürmediğini iddia etti.
İHA'nın haberine göre Cumhuriyet Savcılığı'nca Hayri A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, Hayri A. hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, Hayri A.'nın Sulh Ceza Hakimliği’nde hakimin “Neden öldürdün?” sorusuna “Ben öldürmedim” şeklinde cevap verdiği detayı da yer aldı. Hayri A.'nın önümüzdeki günlerde Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanacak.
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