Yaralama davasında ceza yağdı

Eskişehir’de trafikte tartıştıkları genci bıçak ve satırla ağır yaralayıp, engelli kalmasına neden oldukları iddia edilen 3 tutuklu sanığa ceza yağdı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında Alparslan İyikan (27), Burak Yaren (25), Mustafa Çağrı Dalkılıç (23) ile avukatları hazır buldu. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, son savunmalarında tahliye ve beraatlerini talep ettiler. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Burak Yaren’e 15 yıl, Mustafa Çağrı Dalkılıç’a 15 yıl 3 ay ve Alparslan İyikan’a 15 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Eskişehir’de trafikte cep telefonuyla konuşmak için otomobilini durduran Samed Ertem, trafiği aksattığı gerekçesiyle arkada bulunan minibüsteki Alparslan İyikan ve Mehmet Çağrı Dalkılıç’ın bıçaklı ve palalı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Samed Ertem’in bir bacağı ameliyatla kesilerek sakat kalmıştı. Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, bıçak ile yaralama eylemini tutuklu sanıklardan İyikan ve Dalkılıç’ın gerçekleştirdiği, minibüste bulunan Yaren’in ise aracı kullandığı tespit edilmişti. Olayın ardından şüpheliler tutuklanmıştı.