Yaralama sanığı: Öldürme kastı ile atsam havadaki sineği vururum

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU (DHA)- KASTAMONU’da yıllardır aralarındaki husumet nedeniyle kavga eden iki aile üyelerinin taş, sopa, silah ve iş makinelerinin kullanıldığı son kavgasında Bülent Özbay silahla yaralandı. Özbay'ı yaralamaktan tutuklu yargılanan Erdal Demirtaş, "O gün öldürmek kastı ile atmadım. 60 metrelik bir mesafe vardı. Öldürme kastı ile atsam havada uçan kuşu bırak, sineği vururum" dedi.

Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Karamuk köyünde Demirtaş ve Özbay aileleri, iki ev arasından geçen yol anlaşmazlığı nedeniyle sık sık kavga ediyor. En son iki aile üyeleri arasında çıkan taş, sopa, silah ve iş makinesi kullanılan kavgada Bülent Özbay, silahla yaralandı. Özbay'ı yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Erdal Demirtaş, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya avukatı ile birlikte katılan Erdal Demirtaş, mahkemedeki ifadesinde, “O gün öldürmek kastı ile atmadım. 60 metrelik bir mesafe vardı. Öldürme kastı ile atsam havada uçan kuşu bırak, sineği vururum” dedi.

Erdal Demirtaş, kasten yaralama suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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