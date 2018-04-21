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Yaralı anne, kazada yaralanan çocuğunu sakinleştirmeye çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 11:35 | Son Güncelleme

Gaziantep’te hatalı sollama nedeniyle 2 araç çarpıştı.

Gaziantep’te hatalı sollama nedeniyle 2 araç çarpıştı. Kazada 4’ü çocuk toplam 8 kişi yaralandı. Kazanın şokunu atlatamayan yaralı çocuğu, yaralı annesi sakinleştirdi.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’ten Araban ilçesine bağlı Fakılı köyündeki yakınlarının düğüne giden Ramazan Sülüker idaresindeki 27 Z 4232 plakalı otomobil, kontrolsüz bir şekilde petrol ofisine dönüş yaptığı ileri sürülen Murat S. yönetimindeki 27 YL 694 plakalı otomobil ile çarpıştı. Gaziantep Yavuzeli yolu 30. kilometrede meydana gelen kazada her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Kazada yaralananlardan 4’nün çocuk olduğu öğrenildi.
Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralıların kazanın şokunu atlatamadıkları görüldü. Ağlayan bir çocuk, yaralı annesi ve sağlık görevlileri tarafından sakinleştirildi.

Yakınları büyük panik yaşadı
Kazayı duyan Sülüker ailesinin yakını bir kadın büyük bir panik yaşadı. Koşarak ambulansların bulunduğu bölgeye gelen kadın, yoldaki görevliler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yaralıların iyi olduğu söylenen kadın, görmek istediğini belirterek, ambulansın kapısını açtı. İçeriye giren kadın, büyük bir panik yaşattı. Sağlık görevlilerin uyarısıyla ambulanstan indirilen kadın, görevlilere bu kez kardeşi Ramazan Sülüker’in nasıl olduğunu sordu. Kardeşinin de durumunun iyi olduğunu öğrenen kadın güçlükle sakinleştirildi.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gaziantep’teki çeşitli hastanelere kaldırılırken, yaralı Ayşe Sülüker’in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kaza yerinde geniş güvenlik tedbirleri alırken, kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Yaralı anne, kazada yaralanan çocuğunu sakinleştirmeye çalıştı

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Yaralı anne, kazada yaralanan çocuğunu sakinleştirmeye çalıştı

Yaralı anne, kazada yaralanan çocuğunu sakinleştirmeye çalıştı
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Yaralı anne, kazada yaralanan çocuğunu sakinleştirmeye çalıştı

Yaralı anne, kazada yaralanan çocuğunu sakinleştirmeye çalıştı
3 / 6

Yaralı anne, kazada yaralanan çocuğunu sakinleştirmeye çalıştı

Yaralı anne, kazada yaralanan çocuğunu sakinleştirmeye çalıştı
4 / 6

Yaralı anne, kazada yaralanan çocuğunu sakinleştirmeye çalıştı

Yaralı anne, kazada yaralanan çocuğunu sakinleştirmeye çalıştı
5 / 6

Yaralı anne, kazada yaralanan çocuğunu sakinleştirmeye çalıştı

Yaralı anne, kazada yaralanan çocuğunu sakinleştirmeye çalıştı
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Yaralı anne, kazada yaralanan çocuğunu sakinleştirmeye çalıştı

Yaralı anne, kazada yaralanan çocuğunu sakinleştirmeye çalıştı
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