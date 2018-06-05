Yaralı asker, hastanede yaşamını yitirdi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde Deniz Er Eğitim Alayı'nda vatani görevini yapan Atilla Abatay (21), ateşli silahla yaralanma sonucu götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, İskenderun ilçesinde Deniz Er Eğim Alayı'nda bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Sırtından ateşli silahla yaralanmış halde İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan er Atilla Abatay, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili açıklama yapılmadı.

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