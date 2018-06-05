HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yaralı asker, hastanede yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 16:24 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Deniz Er Eğitim Alayı'nda vatani görevini yapan Atilla Abatay (21), ateşli silahla yaralanma sonucu götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralı asker, hastanede yaşamını yitirdi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde Deniz Er Eğitim Alayı'nda vatani görevini yapan Atilla Abatay (21), ateşli silahla yaralanma sonucu götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, İskenderun ilçesinde Deniz Er Eğim Alayı'nda bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Sırtından ateşli silahla yaralanmış halde İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan er Atilla Abatay, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili açıklama yapılmadı.

FOTOĞRAFLI

Yaralı asker, hastanede yaşamını yitirdi

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
Caminin tarihi halı ve kilimlerini bulana para ödülüCaminin tarihi halı ve kilimlerini bulana para ödülü
5 yıldızlı otelde inanılmaz olay! Türkleri kandıramadı5 yıldızlı otelde inanılmaz olay! Türkleri kandıramadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç olay! Kaldırımda beklerken üzerine asansör düştü!

İstanbul'da korkunç olay! Kaldırımda beklerken üzerine asansör düştü!

5 yıldızlı otelde inanılmaz olay! Türkleri kandıramadı

5 yıldızlı otelde inanılmaz olay! Türkleri kandıramadı

Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı

Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı

Bahçede bulundu! Vatandaşlar görmek için köye akın ediyor

Bahçede bulundu! Vatandaşlar görmek için köye akın ediyor

Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti

Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti

3 aylık eski eşine 17 yıldır nafaka ödüyor

3 aylık eski eşine 17 yıldır nafaka ödüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.