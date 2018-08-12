Yaralı bulunan fabrika işçisi öldü, eski eşi gözaltına alındı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, bıçakla yaralanmış bulunan fabrika işçisi Fuat Konar (32), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Konar'ın ölümüyle ilgili 2 ay önce boşanıp, daha sonra birlikte yaşamaya başladığı N.T., gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Binevler Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İhbar üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Fuat Konar'ı bıçakla yaralanmış buldu. Hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Konar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Fabrika işçisi olduğu öğrenilen Fuat Konar'ın 2 ay önce boşanıp, bir süre önce birlikte yaşamaya başladığı N.T., polis tarafından gözaltına alındı.
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