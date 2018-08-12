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Yaralı bulunan fabrika işçisi öldü, eski eşi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 17:41 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, bıçakla yaralanmış bulunan fabrika işçisi Fuat Konar (32), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Konar'ın ölümüyle ilgili 2 ay önce boşanıp, daha sonra birlikte yaşamaya başladığı N.T., gözaltına alındı.

Yaralı bulunan fabrika işçisi öldü, eski eşi gözaltına alındı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, bıçakla yaralanmış bulunan fabrika işçisi Fuat Konar (32), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Konar'ın ölümüyle ilgili 2 ay önce boşanıp, daha sonra birlikte yaşamaya başladığı N.T., gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Binevler Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İhbar üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Fuat Konar'ı bıçakla yaralanmış buldu. Hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Konar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Fabrika işçisi olduğu öğrenilen Fuat Konar'ın 2 ay önce boşanıp, bir süre önce birlikte yaşamaya başladığı N.T., polis tarafından gözaltına alındı.

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Yaralı bulunan fabrika işçisi öldü, eski eşi gözaltına alındıYaralı bulunan fabrika işçisi öldü, eski eşi gözaltına alındıYaralı bulunan fabrika işçisi öldü, eski eşi gözaltına alındıYaralı bulunan fabrika işçisi öldü, eski eşi gözaltına alındı

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