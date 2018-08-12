HABER

Yaralı bulunan fabrika işçisi öldü, eski eşi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 19:18 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, bıçakla yaralanmış bulunan fabrika işçisi Fuat Konar (32), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Konar'ın ölümüyle ilgili 2 ay önce boşanıp, daha sonra birlikte yaşamaya başladığı N.T., gözaltına alındı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, bıçakla yaralanmış bulunan fabrika işçisi Fuat Konar (32), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Konar'ın ölümüyle ilgili 2 ay önce boşanıp, daha sonra birlikte yaşamaya başladığı N.T., gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde, merkez Onikişubat ilçesine bağlı Binevler Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İhbar üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Fuat Konar'ı bıçakla yaralanmış buldu. Hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Konar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Fabrika işçisi olduğu öğrenilen Fuat Konar'ın 2 ay önce boşanıp, bir süre önce birlikte yaşamaya başladığı N.T., polis tarafından gözaltına alındı.

PARTNERYoksa bir bebek daha mı geliyorYoksa bir bebek daha mı geliyor
Serinlemek isteyen garson, Köprüçay'da boğulduSerinlemek isteyen garson, Köprüçay'da boğuldu
Kazada 1 hamile kadın öldü, yaralı hamile kadının bebeği ise ameliyatla alındı (2)Kazada 1 hamile kadın öldü, yaralı hamile kadının bebeği ise ameliyatla alındı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Fatih Portakal, '27 Temmuz'da bunu yazmıştım' dedi, Twitter'dan müthiş bir iddiada bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da çok önemli döviz açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da çok önemli döviz açıklaması!

Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!

Erdoğan'ın çağrısı sonrasında bir kampanya daha: Dolar bozdurana bedava akaryakıt!

Beyaz O Ses Türkiye'den bölüm başı ne kadar alacak?

Beyaz O Ses Türkiye'den bölüm başı ne kadar alacak?

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

Melih Gökçek'e Ankara'da şok üstüne şok! AK Parti Ankara İl yönetiminin istifası alındı

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

İnternete giren herkes risk altında! Bilgisayar korsanlarından 'sextortion' ile şantaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'nın Aladağ ilçesinde mağaraya giren 6 kişiden 3'ü kayboldu

Adana'nın Aladağ ilçesinde mağaraya giren 6 kişiden 3'ü kayboldu

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

Balıkesir Erdek'te köpeğe sıcak suyla işkence

Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi

Ordu'yu ayağa kaldıran olay! Seri katil şüphesi

Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...

Gaziantep'te gece yarısı dehşet! Tüfekle dayısını öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan 4 kişiyi de...

İznik’te sazlık alanda yangın! Alevler karanlığı kızıla çevirdi

İznik’te sazlık alanda yangın! Alevler karanlığı kızıla çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.